Diversi interventi nelle scorse settimane per la polizia municipale del Comune di Cagliari nei luoghi della movida cittadina. Alcune attività sono state multate per la presenza di tavolini e sedie in più rispetto a quanto autorizzato.

Ad essere colpiti dai controlli sono stati i locali Su Stampu, Framento e La Cambusa.

Nei primi due casi, la sospensione dell’attività è stata commutata in una multa salata. Nel terzo caso, invece, l’enoteca non potrà effettuare il proprio servizio dal 15 settembre al 17 ottobre.

