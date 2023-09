Il caso delle liste di attesa per la Radioterapia a Nuoro approda in Parlamento. Il capogruppo di Azione alla Camera dei Deputati, Matteo Richetti ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute.

“Quello di Nuoro non è un caso isolato, bensì dell’ennesima situazione in cui il servizio sanitario nazionale non garantisce ai cittadini, soprattutto quelli più fragili, di accedere a cure vitali in tempi e luoghi consoni e adatti alle proprie necessità”, sottolinea Richetti.

“L’assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Carlo Doria, ha ammesso chiaramente che la sanità della Sardegna sta attraversando un momento di disagio – in realtà di tipo fisiologico che si accompagna ormai da decenni – e che, specificatamente per le radioterapie, il cambio delle macchine all’Ospedale “Businco” di Cagliari sta facendo riversare i pazienti sugli altri centri regionali”, spiega ancora.

Il deputato chiede “quali iniziative di competenza il governo intende intraprendere per garantire l’esigibilità del diritto alla salute su tutto il territorio nazionale al fine di evitare che si ripetano casi come questo”. E quali siano le proposte al vaglio “per fronteggiare l’annoso problema delle liste d’ attesa e della rinuncia alle cure da parte dei cittadini e quante risorse si intendano destinare al SSN nella prossima legge di bilancio”.

