I cantieri sulla Statale 131 dcn resteranno fermi sino a ottobre per non gravare sui collegamenti e dare maggiore fluidità al traffico in un periodo nel quale c’è ancora un discreto flusso di turisti che si muovono all’interno della Sardegna.

Quelli relativi ai viadotti e gallerie prima di entrare a Nuoro riprenderanno dopo l’1 ottobre mentre gli altri tratti dopo il 15. La novità è emersa nell’incontro che si è tenuto oggi in Prefettura, a Nuoro per il tavolo permanente dei trasporti, presieduto dal Prefetto Giancarlo Dionisi.

