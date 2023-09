Intervento dei mezzi di autospurgo con numerosi operai, nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari, dopo i reiterati appelli per risolvere il problema delle esondazioni idrico fognarie in via Schiavazzi.

Diversi giorni fa alcuni consiglieri comunali avevano sollecitato l’intervento, con un esposto ar Area, al Comune di Cagliari e alla società Abbanoa in veste di gestire idrico metropolitano.

Una situazione che ha causato non pochi problemi agli abitanti della zona. I liquami, infatti, sono penetrati in un vano ascensore delle palazzine popolari provocandone il guasto, con il blocco dell’ascensore e il distacco dell’energia elettrica nello stabile.

Su quest’inconveniente, pur sempre legato alle periodiche esondazioni delle fogne, è stata contattata nuovamente l’Area, dalla quale è ora atteso un pronto intervento risolutore.

