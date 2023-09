Uno choc emorragico in seguito ai numerosi colpi di arma da fuoco che hanno centrato diversi organi vitali. È morto dissanguato, secondo l’esito dell’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis nel cimitero comunale di Nuoro, Giovanni Mureddu, l’autotrasportatore di Fonni di 49 anni, ucciso la notte tra giovedì e venerdì.

L’esame è terminato nella tarda sera, la salma ora verrà restituita ai familiari per il funerale, ma la data non è ancora stata fissata. Due le armi da cui sono stati esplosi i colpi: un fucile e una pistola, circostanza per la quale gli investigatori ipotizzano che i killer fossero almeno in due.

Mureddu sarebbe stato colpito da un colpo di fucile all’incrocio tra via Marceddu e via Brigata Sassari mentre era alla guida della sua auto. Ferito, ha deciso di abbondonare l’auto ed è scappato a piedi verso la campagna, ma è stato raggiunto dopo pochi metri, questa volta dai colpi di pistola.

Qui è caduto a terra morendo dissanguato. È stato un compaesano di Mureddu a imbattersi nel corpo crivellato dagli spari e a dare l’allarme.

