Uno striscione appeso ad alcune transenne è spuntato la scorsa notte a Villanovaforru con un messaggio eloquente: “Benvenuti in Africa”.

Non è dato sapere chi l’abbia prodotto. Ma è l’ultimo atto in una cittadina che si schiera contro l’arrivo di altre decine di migranti, così come disposto dalla Prefettura.

“Il paese si è sempre distinto per l’accoglienza. Ospitiamo un centinaio di migranti in maniera dignitosa. Ma il paese non vuole che ne arrivino altre decine” spiega il sindaco Maurizio Onnis su Facebook.

No, dunque, al campo profughi con l’apposizione di alcune tende. “Non è il destino della Marmilla né della Sardegna. Se devo scegliere a chi devo essere fedele, tra Stato e comunità, scelgo la comunità” ha chiarito il primo cittadino.

Il sindaco ha poi fatto rimuovere lo striscione. “Non mi piacciono i colpi di testa. Dobbiamo agire uniti e aborro ogni forma di razzismo”.

