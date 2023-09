Un fine settimana di altissimo livello per Olbia e Torres in Serie C. Le due compagini sarde, con la seconda vittoria in due giornate, si sono issate in testa alla classifica del girone B assieme alla Carrarese. Lasciandosi alle spalle formazioni costruite per il salto di categoria.

Venerdì sera, l’Olbia è andata a strappare i tre punti sul campo della Vis Pesaro. Con una prestazione compatta e solida, i bianchi hanno tenuto la porta inviolata e sono riusciti a trovare la marcatura con Bellodi a dieci minuti dal termine. Un 1-0 che conferma sia la grande abilità tattica del mister Leandro Greco che la predisposizione della squadra al sacrificio.

Diversa la vittoria della Torres, maggiormente improntata sul dominio del gioco tra le mura amiche. Nel 2-1 che abbatte il Rimini c’è il solito super Diakite, in grado di segnare una doppietta spettacolare che ha acceso i 5 mila tifosi presenti al Vanni Sanna. Un successo che è una testimonianza sia della forza della rosa rossoblù che del nuovo corso portato da mister Alfonso Greco.

Ora la battaglia per la testa della classifica si fa incandescente. Il 16 settembre alle 20:45, il derby tra le due compagini sarde dirà quale delle due è pronta per spiccare il volo.

