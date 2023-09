Ancora sangue sulle strade sarde. Un uomo di 78 anni di Olbia è morto questa notte in un incidente stradale sulla provinciale 24, che collega il comune di Padru con quello di Loiri Porto San Paolo.

L’uomo è morto travolto dalla sua auto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, giunti sul posto allertati da alcuni automobilisti di passaggio, il 78enne, originario di Alà dei Sardi e residente a Olbia, sarebbe sceso dal cross over sul quale stava viaggiando da solo in direzione di Olbia quando l’auto, a causa della pendenza della strada, si è mossa e lo ha invistito in pieno, uccidendolo.

Quando sono arrivati i soccorritori, intorno a mezzanotte, il suv aveva ancora il motore acceso, la marcia in folle, senza il freno a mano tirato e con i fari accesi.

Resta da capire il motivo per il quale l’uomo sia sceso dall’auto e come mai sia finito sotto il suv: non si esclude un malore. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Olbia e un’ambulanza con il personale del 118 che ha constatato il decesso dell’automobilista.

