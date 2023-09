Auto a fuoco nella notte in via Santa Lucia a Quartu Sant’Elena. Immediato l’allarme e l’arrivo dei vigili del fuoco che hanno delimitato l’area e provveduto a spegnere le fiamme prima che si potessero propagare alle strutture vicine e ad altri veicoli in sosta.

Nessuno è rimasto ferito, sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.

