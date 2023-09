Nel corso del Consiglio Comunale che si terrà in data odierna, martedì 12 settembre, il Comune di Cagliari darà il via libera alla cittadinanza onoraria per Claudio Ranieri.

Due mozioni sono state depositate dai Progressisti e dalla Lega a fine giugno sull’onda dell’entusiasmo della promozione del Cagliari in A. Verranno unite e si andrà ad una votazione unica.

“Ne sarei molto orgoglioso. Mi sento già cittadino onorario, grazie alla gente. Se poi anche l’amministrazione dovesse conferirmi la cittadinanza sarei molto orgoglioso” aveva detto Ranieri qualche settimana fa.

