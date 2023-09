È ancora battaglia fra le mamme della 3I dell’istituto Ugo Foscolo di Cagliari sulla settimana corta.

La maggioranza aveva votato per la settimana corta, generando un corto circuito di accuse e di sondaggi. La dirigente scolastica sulla graticola e difesa da altre mamme, per le quali la settimana lunga non è un problema.

“Tutto è partito da un vizio di forma poiché la dirigente nel primo sondaggio non ha specificato che settimana lunga significava sabato in altra sede. Altrimenti il risultato, come dimostrato, sarebbe stato un altro”.

E nella guerra tra mamme, c’è spazio per le testimonianze. “Per quanto riguarda la PEC inviata alla dirigente, non era possibile alcuna interpretazione. Su 24 alunni, le firme erano 14. Non poteva essere unanimità, ma maggioranza. Però neanche nel primo sondaggio era presente unanimità poiché diversi genitori hanno votato settimana corta, a differenza di chi dice il contrario. Esistono delle prove concrete che sono in mano alla dirigente e di pubblico dominio”.

Sulla decisione di puntare sulla settimana lunga però c’era lo scoglio della mancanza di una mensa. “Vorremmo anche specificare che la maggior parte delle scuole farà settimana corta e nessuna di queste ha la mensa. Non capiamo il perché invece per la nostra classe sarebbe un problema”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it