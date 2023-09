È un messaggio colmo d’affetto ma anche di tanto dolore quello che Francesca Banchero ha scritto su Facebook per ricordare la sorella Giorgia. Un lungo post che ricorda la tragedia occorsa domenica mattina in viale Marconi a Cagliari.

“Sin da piccola mi hai insegnato a essere forte, però amore mio non mi hai mai preparato ad affrontare un dolore così grande“. Così Francesca avvia il post, dando spazio ai sentimenti e ricordando i momenti vissuti assieme.

“Non voglio ricordati come ti ho vista oggi, ma voglio ricordare la Giorgia che puliva la casa e si doveva entrare scalzi, ti ricorderò sempre come quella che voleva le mie borse e io le tue. Non so se troverò le forze per affrontare la vita senza di te, perché con te tutto era più semplice”.

Quindi un finale carico d’amore. “Io non ti saluto perché so che dove sono io ci sarai sempre tu, ti amo vita mia, abbiamo lo stesso sangue non scordartelo mai! Ti amo amore mio sono sicura che riuscirai a brillare anche fin lassù. Tua sorella per sempre, ti amo!”.

