Si sommano i problemi nelle scuole di Cagliari: questa volta è il consigliere Fabrizio Marcello a segnalare alcuni disagi davanti alla scuola Giusy Devinu in via Meilogu.

“Mi raccontano i genitori che da circa due settimane i cassonetti sono stati incendiati, i bambini non possono uscire nel cortile sia per i lavori, sia per i rifiuti” scrive l’esponente del Pd. Anticipando la notizia di una interrogazione in consiglio comunale.

“Fa male vedere i nostri bambini accolti così” conclude.

