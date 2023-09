Fulvio Baule, il 40enne di Ploaghe che lo scorso anno ha ucciso i suoceri a colpi di ascia, si è presentato stamane davanti ai giudici della Corte d’assise di Sassari.

Ed ha cercato di motivare il suo folle gesto. “Mio suocero mi ha parlato male, ho perso la testa” ha dichiarato.

Secondo alcuni testimoni, al momento dell’incidente, Baule stava cavalcioni sul corpo del suocero e ha continuato a colpirlo con l’ascia anche mentre l’uomo era inerme.

I fatti risalgono alla sera del 26 febbraio 2022. Dopo aver litigato per strada con la moglie, Baule prese un’ascia dal portabagagli della sua auto e uccise il suocero sul colpo. La suocera venne ferita, ma morì in ospedale dopo un mese di coma. Ferita anche la moglie, mentre i figli di un anno vennero abbandonati per strada.

