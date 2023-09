I carabinieri di Quartu sono sulle tracce di due ladri che nella notte di ieri, martedì 12 settembre, hanno operato un furto in una prosciutteria.

Secondo le prime ricostruzioni, il bottino è stato molto esiguo: appena 10 euro presenti in cassa. Ma per il titolare i danni sono enormi. I ladri hanno infatti abbattuto il vetro anti sfondamento, garantendo danni per 4 mila euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it