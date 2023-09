Giornata da incubo per i molti passeggeri che nella giornata di martedì 12 settembre dovevano raggiungere Cagliari o dal capoluogo dovevano ripartire. Due voli Ryanair hanno fatto scatenare le rimostranze delle persone per le tante ore di ritardo e i disagi provocati.

Il primo caso è accaduto con il volo Verona-Cagliari previsto per le 12:20. Il ritardo, prima di venti minuti, si è protratto fino alla notte. Tanto che i passeggeri in attesa sono potuti atterrare in Sardegna solamente alle 23:50.

Stesso discorso per il volo da Cagliari a Bergamo. Previsto inizialmente alle 16:30, coi ritardi è riuscito a decollare solo dopo la mezzanotte.

Per questo motivo, tanti passeggeri hanno avviato le pratiche di rimborso di 250 euro come compensazione pecuniaria.

