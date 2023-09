A Cagliari sono a rischio i posti letto di Ortopedia. Rispetto agli standard ne mancano 51, e la situazione è destinata a peggiorare: a breve, infatti, chiuderà il reparto di Ortopedia 2 dell’Arnas Brotzu.

Per l’area vasta di Cagliari, gli standard prevedono 132 posti letto di Traumatologia e Ortopedia, ma oggi ce ne sono solo 81. “Si tratta di una situazione insostenibile poiché l’area vasta di Cagliari rappresenta non solo il punto di riferimento per patologie complesse, ma anche il paracadute per coloro che non trovano risposte nelle strutture delle province limitrofe” commenta Emanuele Cabras, rappresentante CIMO.

Per il sindacato, visto il forte flusso di pazienti, è impensabile ridurre ulteriormente i posti letto. “Abbiamo chiesto un incontro con la direzione ospedaliera al fine di analizzare la situazione e di individuare possibili soluzioni che possano far fronte alle necessità del personale e alle esigenze dei pazienti”.

