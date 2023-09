In Sardegna, ed in particolare tra nord e sud dell’isola, si sarebbe creata una maggiore distanza tra ricchi e poveri. È quanto riportato da una inchiesta del programma “È sempre Cartabianca” su Rete4.

I giornalisti guidati da Bianca Berlinguer hanno visitato Porto Cervo. Qui la crisi sembra non esistere. Dai jet privati agli yacht, dal trasporto speciale di vini costosissimi ai menu dei ristoranti.

“75mila euro più iva a settimana per noleggiare uno yacht di circa 35 metri. Ho visto consumare su questa barca aperitivi con vini francesi rarissimi, la cui bottiglia si aggirava intorno agli ottantamila euro” ha spiegato Riccardo Satta di Spectra Yacht.

La situazione cambia nel sud dell’isola dove le aziende licenziano gli operai per i costi esorbitanti del caro energia.

“Ho 56 anni e vivo con mia madre da sempre. Da marzo sono in cassa integrazione ma non l’ho mai ricevuta, poi il primo giugno è arrivato il licenziamento. Una situazione che non mi dà la forza di fare nulla” ha raccontato Giampiero.

Situazione che prende il sopravvento a Iglesias, dove il programma ha attestato che in tanti cercano un pasto nelle mense solidali. Le addette alle cucine confidano che “vengono portati via circa 140 pasti al giorno, anche da persone che fino a qualche tempo fa non si immaginava potessero arrivare”.

