Un anziano di 78 anni è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e per investimento di pedone nella serata di ieri a Quartu.

L’uomo infatti ha investito una donna di 57 anni sulle strisce pedonali in viale Colombo. La vittima si trova ricoverata al Brotzu, la prognosi è riservata.

Il 78enne è risultato positivo all’alcoltest, evidenziando un tasso di alcol pari ad oltre il triplo della dose massima consentita. La patente di guida gli è stata ritirata e la sua auto, una Mercedes classe A, è stata sequestrata.

