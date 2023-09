Il Comune di Cagliari si schiera al fianco delle associazioni di volontariato e del settore sanitario nella battaglia contro i tumori, non solo promuovendo la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione, ma anche mettendo a disposizione una sala di Palazzo Bacaredda, in via Roma, per le visite senologiche e ecografie.

L’iniziativa è stata promossa dalla presidente della Commissione consiliare Pari Opportunità del Comune di Cagliari, Stefania Loi. L’Amministrazione cittadina ha aderito alla campagna di prevenzione oncologica gratuita “Ogni momento è buono per prenderti cura di te”, promossa dall’Associazione Mai Più Sole contro il Tumore e dalla Fondazione Taccia ETS, con la preziosa collaborazione di Fidapa Cagliari BPW e il sostegno di APS – ASD Karalis Pink Team.

L’effettiva operatività del centro dedicato alla prevenzione oncologica è stata fissata per il pomeriggio di venerdì 6 ottobre, data in cui avranno inizio le visite. Sin da giovedì 14 settembre sarà possibile prenotare un appuntamento chiamando il numero 3518900247 (dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19) o inviando una mail a info@maipiusole.com.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it