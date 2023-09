Nella serata di mercoledì 13 settembre è stato approvato dalla maggioranza in Consiglio Regionale il Collegato alla finanziaria. Il via libera non è piaciuto al centrosinistra: la bocciatura è totale.

“Affronta i problemi in maniera confusa e non riesce a risolvere nessuno delle difficoltà centrali dei sardi e della nostra isola. Crediamo serva un cambio di passo” spiega Eugenio Lai, capogruppo di Alleanza Rosso-Verde.

Ancora più duro Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti. “Un monumento a come non si scrivono le leggi, frutto di richieste estemporanee in tutti i settori e approvato in tempi lunghissimi. È il requiem di una legislatura fallita”.

