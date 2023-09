Un ragazzo di 18 anni è finito in manette ad Arborea, sorpreso dai carabinieri mentre irrigava un campo in cui erano state coltivate 3300 piante di cannabis.

È accusato di coltivazione e produzione di droga, e detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati anche 80 chili di marijuana già essiccata trovata in un capannone.

Le piante saranno estirpate e ridotte a rotoballe per essere distrutte. Sono in corso le indagini per individuare eventuali complici nella coltivazione.

L’operazione, uno dei più ingenti sequestri di droga a livello regionale, ha visto il coinvolgimento degli specialisti del Ris dell’Arma e dello Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna.

