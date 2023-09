Dentro il centrodestra sembrano esserci pochi dubbi su chi sarà il candidato governatore alle Regionali 2024: il nome è quello di Paolo Truzzu.

Ma al momento quella del sindaco di Cagliari è ancora una carta coperta: Giorgia Meloni deve prima risolvere il risiko delle varie candidature in giro per l’Italia. Con cinque elezioni regionali in ballo nel 2024, non intende che il suo partito possa esprimere solo un candidato. Dunque la Sardegna diventa fondamentale.

Ecco perché i nomi di Pietro Pittalis, Giuseppe Fasolino e Alessandra Zedda (tutti di Forza Italia) vengono lanciati solo per testare i sentimenti dell’opinione pubblica. Secondo un sondaggio in mano al centrodestra, sono tutte figure spendibili ma nessuno di questi avrebbe la sicurezza di vincere.

Paolo Truzzu invece godrebbe sia del pieno appoggio dei partiti della coalizione che del sicuro impegno della Meloni a fare una campagna “pancia a terra” per consentirgli la vittoria. Le Regionali saranno un banco di prova anche per confermare i numeri importanti ottenuti da Fratelli d’Italia un anno fa.

E a Cagliari? I nomi sono due e molto apprezzati nell’area di centrodestra. Il primo è quello di Alessandra Zedda, da tempo indicata come una figura perfetta per il ruolo e in grado di ottenere consensi anche nel centrosinistra. Il secondo è quello del vicesindaco Giorgio Angius, in netta ascesa e con una lunga esperienza a Palazzo Bacaredda.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it