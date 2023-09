Secondo quanto riferito dal sottosegretario alla Sanità del governo Meloni in Parlamento, sulla radioterapia, in Sardegna, non c’è alcuna emergenza.

“La risposta del Governo all’interrogazione parlamentare presentata dal PD conferma ciò che abbiamo sostenuto sin dall’inizio” commenta l’assessore alla Sanità Carlo Doria, finito sotto accusa per quanto sta avvenendo a Nuoro.

“In Sardegna non esiste alcuna emergenza e non c’è alcuna situazione che richieda ai cittadini sardi che devono sottoporsi alle terapie di doversi rivolgere ai centri fuori dall’Isola” ha specificato.

Quindi l’attacco ai critici. “Le cure radioterapiche nell’Isola sono sicure e garantite. Oggi affermare il contrario è ingiusto nei confronti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. Ha come unico risultato quello di gettare allarme su chi già deve affrontare le sofferenze e l’angoscia della malattia”.

