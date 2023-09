Venerdì si terrà il terzo tavolo di coalizione del centrosinistra sardo con l’obiettivo di porre in campo le migliori idee per la scelta del candidato o della candidata alla presidenza della Regione Sardegna.

Tra i vari nomi che rimbalzano, spunta però Liberu che chiede a gran voce le primarie. “Riteniamo sia un segnale forte che vogliamo mandare alla cittadinanza sarda per renderla partecipe delle decisioni cruciali in un periodo fertile per l’astensionismo. Il nostro auspicio è quello di risvegliare le coscienze dopo decenni di torpore democratico”.

Gli esponenti di Liberu plaudono alla medesima proposta lanciata dall’ex presidente Renato Soru. “Accogliamo positivamente la disponibilità manifestata pubblicamente dal Presidente Renato Soru, che si è già espresso a favore di questo metodo democratico. Auspichiamo altre prese di posizione in questo senso anche da parte di altri esponenti”.

Quindi un monito agli alleati. “Pensiamo invece che non sia utile alla crescita del progetto complessivo la metodologia di formulare candidature che siano frutto di accordi tra pochi, fuori dal confronto democratico e lontano dalla nostra terra”.

