A Monserrato, diversi cittadini sono esasperati per la sosta selvaggia che si sta verificando da mesi in alcune vie.

In particolare tra via De Castro e il vico V Ovidio, i residenti si trovano i parcheggi occupati, persino quelli per disabili, da automobilisti indisciplinati. Ma c’è anche chi si ferma sullo stop o addirittura in mezzo alla strada, creando una sorta di ‘tappo’.

“Ci sono residenti che sono prigionieri a casa loro. Non possono né uscire dal garage e né raggiungerlo. E sono costretti a fare avanti e indietro tra spesa, carrozzine di bambini e disagi vari” ha commentato Tiziana Mori.

Che chiede al sindaco Tomaso Locci un pronto sopralluogo e intervento per risolvere la problematica.

