Una donna di 63 anni è morta in serata nella strada che porta da Villanovatulo a Seulo a seguito di un drammatico incidente.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, la donna ha accostato l’auto sul ciglio della strada ed è scesa per cogliere alcuni fichi. L’auto, dentro la quale era presente una amica, invece è tornata indietro e l’ha travolta.

È possibile che a provocare la morte sia stato il freno a mano non alzato correttamente.

Sul posto i soccorsi del 118, ma per la donna non c’è stato nulla fare. L’amica è stata trovata in lacrime, disperata.

