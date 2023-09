Un eccezionale intervento al Brotzu di Cagliari: un trapianto combinato di fegato e rene su un paziente sardo.

Lo comunica Pino Argiolas, presidente della onlus Prometeo e da tantissimi anni in prima linea per difendere i diritti di tutti i trapiantati isolani: “Dall’ospedale ci hanno anche comunicato che il paziente sta bene e procede con le terapie previste nel post trapianto – ha scritto in un post sui social -. Lo abbiamo voluto segnalare perché nel panorama delle grandi difficoltà che sta attraversando la sanità pubblica, e che in questo anno ha coinvolto anche il settore dei trapianti, ci sembra giusto parlare di una cosa bella che è capitata”.

“Un grazie alla famiglia che ha donato e ai rianimatori, un grazie agli operatori sanitari dei trapianti di fegato e di rene e un mare di auguri al paziente”.

