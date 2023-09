Non solo spray urticante: gli agenti della polizia municipale di Quartu avranno anche pistole e manganelli. E in futuro avranno a disposizione anche il taser, l’arma a impulso elettrico già utilizzata da carabinieri e poliziotti nelle situazioni più pericolose.

Iter già avanzato, il primo “sì” è arrivato in Giunta con il via libera al regolamento per la disciplina dell’armamento del corpo della Polizia locale. Ora il documento sarà discusso nelle commissioni, poi dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

Nel regolamento – dodici pagine e diciannove articoli – sono definiti i requisiti previsti dalla legge per l’assegnazione delle munizioni, modalità di utilizzo, addestramento e custodia. Compresa la tipologia delle armi in dotazione destinate ai vigili quartesi.

