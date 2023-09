Due settimane di sosta e in vista del confronto con l’Udinese, ora Claudio Ranieri ha di nuovo in mano il suo Cagliari. Nella conferenza stampa pre-gara, il tecnico rossoblù ha raccontato le sue sensazioni e le scelte che farà.

Sull’Udinese. “Dobbiamo avere una grande considerazione su di loro. Non sono partiti bene, ma sono una squadra ostica che a Cagliari ha fatto sempre bene”.

Su Radunovic. “Il grande portiere sa mettersi l’errore alle spalle e lui deve dimostrarmi di averlo fatto, dunque domenica giocherà. Di certo col Bologna non abbiamo perso per colpa sua, ma per alcuni errori di concentrazione che abbiamo commesso a catena”.

Sulla squadra e sui giocatori recuperati. “I reduci dalle Nazionali sono tornati carichi e motivati, anche chi ha giocato meno. Su Petagna e Pavoletti deciderò dopo l’allenamento di sabato mattina, capiremo se e come potrà esserci utile. Mancosu non è al 100% ma è convocabile”.

