Un uomo è stato fermato dai carabinieri all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo che questi ha minacciato i presenti d’aver una pistola con sé.

Il protagonista della vicenda era andato nel nosocomio per fare una visita. Ma non ha accettato di mettersi la mascherina, come previsto invece dalle disposizioni sanitarie.

Una volta intervenuta una guardia giurata per invitarlo a indossarne una, l’uomo ha dato in escandescenze, minacciando tutti d’aver una pistola ed esser pronto ad usarla.

Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. L’uomo è stato fermato e calmato.

