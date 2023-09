Scatta lo stato d’agitazione del personale sanitario al Policlinico Universitario di Monserrato dopo che la Direzione Generale ha confermato che i contratti in scadenza a fine mese non verranno prorogati.

“Una notizia vergognosa e raccapricciante che dimostra completa lontananza ai bisogni della salute. Oltre 40 figure professionali tra infermieri e OSS verranno gettati via come scarpe vecchie” denuncia Gianfranco Angioni, responsabile regionale USB Sanità.

Una notizia che ha gettato nello sconforto decine di lavoratrici e lavoratori chiamati in servizio durante l’emergenza pandemica. La rabbia, confermano, è tanta: “La Direzione Generale dimostra completa incapacità a poter garantire la gestione organizzativa. Possibile che non si riesca a comprendere che per poter garantire l’assistenza serve il personale?”.

Ecco perché dal sindacato chiedono l’intervento dell’assessore alla Sanità Carlo Doria affinché possa risolvere il problema.

