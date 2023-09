Un trapianto d’organi è stato effettuato all’ospedale Brotzu di Cagliari su un paziente in tempi record.

Tutto merito del primo volo extra regione dell’Areus, che ha consentito ai chirurghi dell’ospedale di raggiungere l’ospedale Maggiore di Bologna. Da qui hanno prelevato l’organo e sono tornati a Cagliari in tempi rapidi. In questo modo, i medici hanno potuto effettuare l’operazione.

L’attivazione di aerei privati in convenzione con l’Areus è stato avviato dall’ 1 settembre scorso per le emergenze e le urgenze.

Avviene in tutti i casi in cui un paziente residente in Sardegna debba raggiungere tempestivamente un ospedale della penisola per un intervento di trapianto. O in quelli in cui l’equipe chirurgica di un ospedale regionale, debba prelevare organi in altre regioni italiane per eseguire successivamente il trapianto nei pazienti ricoverati in Sardegna.

