Due squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Sassari sono dovute intervenire a Ittiri per sedare un terribile incendio divampato in prossimità di un rifornitore di carburanti.

Le fiamme sono divampate in corso Vittorio Emanuele per incendio di pneumatici. Per lo spegnimento è stato necessario ricorrere all’uso della schiuma, evitando così la propagazione alle strutture circostanti.

Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto anche la polizia locale di Ittiri.

