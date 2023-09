Attrezzature da laboratorio biochimico, apparentemente in ottimo stato, pronte all’uso ma totalmente inutilizzate nei locali del Serd di via dei Valenzani a Cagliari.

Attrezzature che non hanno a che fare con i servizi erogati dal servizio che si occupa di dipendenze. La denuncia degli sprechi in sanità arriva dai segretari della Fials che sottolineano invece l’urgenza di sgombrare i locali occupati da quelle attrezzature per poterli rendere fruibili.

“Ci domandiamo per quale motivo queste attrezzature occupino tali ampi spazi, rendendoli di fatto inutilizzabili allo stesso Serd – scrivono in una nota i segretari provinciali Giampaolo Cugliara e Giampaolo Mascia -, soprattutto poiché in seguito all’accorpamento di quest’ultimo con il Serd di Quartu Sant’Elena il personale sanitario in servizio opera quotidianamente in spazi ristretti, risultando pertanto bisognoso di locali adeguati affinché possa offrire ai pazienti prestazioni sanitarie di qualità”.

I segretari si chiedono anche perché le attrezzature non vengano utilizzate dalla struttura di competenza, il laboratorio di analisi del Santissima Trinità, “in modo da concorrere all’erogazione di un maggior numero di prestazioni e restituire un migliore servizio alla cittadinanza”.

Per l’organizzazione sindacale la situazione potrebbe rappresentare chiaramente “un danno erariale degno di essere sottoposto alla Corte dei Conti”.

