Spaventoso incendio nella notte in una palazzina in via della Cultura a Porto Torres: sei famiglie sono state fatte evacuare.

Le fiamme sono divampate attorno alle 4 del mattino nel vano condominiale. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco che hanno lavorato circa un’ora per domare il rogo.

In via precauzionale sei nuclei familiari sono stati fatti uscire dalle proprie abitazioni dove hanno potuto fare rientro dopo le verifiche statiche sull’edificio. Sul posto sono intervenuti anche anche i Carabinieri di Porto Torres.

