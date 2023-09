L’ha vista, nell’acquario del ristorante, viva e pronta per la pentola. Non ha potuto resistere la distinta turista svizzera in vacanza con il marito a Golfo Aranci, durante una cena al “Gente di mare”, prestigioso ristorante sul lungomare.

Così ha acquistato l’aragosta che invece di finire sul piatto, condita alla catalana oppure con gli spaghetti, è stata liberata in mare su cui si affaccia la veranda del locale.

Non una fondamentalista vegana in vena di proteste clamorose, piuttosto una gentile signora che si è commossa di fronte all’acquario in bella mostra all’ingresso del ristorante.

Nessun problema per i titolari del ristorante che in pochi minuti hanno accontentato la signora. Così l’aragosta – la più grande – dall’acquario è stata trasferita in un secchiello e trasportata nella veranda e poi rilasciata in mare dalla stessa cliente svizzera, finalmente soddisfatta per la buona azione.

