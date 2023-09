Caldo e forti piogge, come nelle aree tropicali. I cambiamenti climatici si fanno sentire in questo fine settimana in Sardegna dove è tornato il grande caldo con temperature vicine ai 40 gradi.

Dopo un’allerta meteo per alte temperature (ondate di calore), sino a domani, lunedì 18, il centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale, ha emesso una nuova allerta per rischio idrogeologico per temporali su tutta la parte orientale dell’Isola. In particolare le aree di allerta sono quelle del Flumendosa Flumineddu e Gallura.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it