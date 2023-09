Ranieri contento a metà per lo zero a zero del Cagliari in casa contro l’Udinese. “Il risultato non mi piace ma la prestazione sì – ha chiarito al termine di Cagliari-Udinese – Questa è la strada giusta. Abbiamo creato cinque sei palle gol nitide”.

“Se avessimo vinto due o tre a zero nessuno avrebbe potuto dire niente – ha detto ancora il mister -. E alla fine, se non fosse stato per Radunovic, saremmo andati via con un risultato negativo. Ma io l’avevo detto a Radunovic: l’importante è buttarsi alle spalle gli errori. Anche i grandi portieri fanno un errore all’anno, importante andare avanti”.

Ora le prossime sfide. “Affronteremo una partita alla volta – ha ribadito Ranieri – ora pensiamo alla prima, l’Atalanta“.

Quanto al modulo con l’Udinese, “loro giocano bene sulle fasce e volevo tenere la squadra protetta e allo stesso tempo consentirci di creare problemi. Bene Deiola, peccato perché avrebbe potuto anche segnare”. “Alla fine pareggio giusto. A Cagliari sarà dura per tutti”.

