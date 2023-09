Autobus anche di notte per evitare le morti dopo una serata in discoteca o in un locale. Lo chiede il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore dei Trasporti Antonio Moro a pochi giorni dalla tragedia di viale Marconi.

“Un incidente che ripropone la necessità di pensare a un ausilio agli spostamenti per i ragazzi. E per tutti coloro che per necessità e lavoro si devono spostare durante le ore notturne” spiega il primo cittadino.

Truzzu si appella alla Regione soprattutto perché negli anni sono mutati i comportamenti e le esigenze di mobilità. “È importante fare una riflessione sulla possibilità che il servizio di trasporto pubblico possa essere d’aiuto a quanti vogliano e debbano spostarsi. Anche nelle ore notturne, senza dover necessariamente guidare un proprio mezzo”.

