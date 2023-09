Non si sa se per un malore o un azzardo nello sporgersi in fuori, un uomo di 50 anni originario di Uri è caduto ieri pomeriggio ad Alghero dai bastioni sul lungomare Cristoforo Colombo.

Un volo di circa dieci metri, l’uomo è atterrato su una lastra di cemento sottostante davanti agli occhi di decine di persone che si trovavano in zona e che hanno dato l’allarme.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, due ambulanze del 118 e un elicottero. Gli operatori sanitari sono riusciti a recuperare il ferito via terra, che è stato poi ricoverato all’ospedale Civile con diverse fratture agli arti inferiori.

Era cosciente e lucido mentre i soccorritori lo caricavano nella barella. Sul lungomare sono rimasti i suoi due cani bianchi. La polizia locale si è presa cura di loro e adesso si sta cercando di trovare una sistemazione provvisoria per gli animali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it