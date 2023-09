Mariafrancesca Serra, ingegnere edile-architetto e pastora sarda, è stata eletta questa mattina come nuova responsabile nazionale di Coldiretti Donne.

Sarda, imprenditrice di un allevamento biologico a Usellus, è stata eletta all’unanimità dall’Assemblea di Coldiretti Donne Impresa. Erano presenti anche la ministra alle Riforme istituzionali Elisabetta Alberti Casellati e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Il mio è un lavoro tradizionalmente considerato maschile, ma che oggi fa parte di nuova sfida sociale per le tante donne che come me amano abbattere barriere e pregiudizi. Ora con grande sacrificio ma anche con tanta passione voglio mettere a frutto le mie conoscenze. E migliorare la mia azienda, con importanti innovazioni e nuove tecnologie che possano aiutare me e i miei collaboratori” ha commentato la Serra.

Plaudono la nomina Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore di Coldiretti Sardegna. “Siamo orgogliosi e onorati che una sarda, pastora e gran lavoratrice sia la prima Donna leader del coordinamento nazionale. Si tratta di un premio al ruolo delle donne sarde che lavorano in un settore trainante dell’economia. Siamo sicuri che saprà portare a livello nazionale il suo contributo e le sue idee”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it