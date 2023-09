Il Centrosinistra ha già la sua candidata alla presidenza in vista delle Regionali 2024 con una decisione che arriva da Roma? Non sembra, secondo quanto filtra dall’interno della coalizione che comprende ben 20 soggetti.

Oltre a Pd e Movimento 5 Stelle, sono soprattutto i partiti e i movimenti più piccoli a smentire la certezza di un accordo tra Giuseppe Conte e Elly Schlein. “Il candidato o la candidata si scelgono in Sardegna. Venerdì c’è un tavolo di coalizione e se accordo dovrà essere, lo faremo direttamente lì”.

Su Alessandra Todde dunque nessuna imposizione, ma certamente la necessità di arrivare al suo nome (o qualche altro) con un ragionamento del tutto interno. Anche perché l’ex viceministra ha un sostegno ampio in Sardegna e secondo un sondaggio recente sarebbe tra i nomi certi per una vittoria, in caso di candidatura.

Certamente, secondo quanto filtra da diversi partiti, non è piaciuta l’uscita dei Progressisti. “Dicono che un accordo tra Pd e 5 Stelle rischia di bruciare il tavolo, e poi sono i primi a bruciarlo con i comunicati. Se hanno qualcosa da dire, che lo dicano al tavolo di venerdì” sussurranno in diversi.

Insomma, la situazione nel Centrosinistra sardo è ancora ingarbugliata. Nelle prossime ore, ed in particolare nel tavolo di coalizione di venerdì, i nodi potrebbero essere sciolti. E potrebbe arrivare la convergenza o su un nome o sulle primarie.

