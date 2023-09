Tre casi di peste suina africana sono individuati in un allevamento di Dorgali. Gli animali sono stati abbattuti e le analisi sono in corso per accertare il genotipo: potrebbe trattarsi del gene 2, che in queste settimane è stato isolato in Lombardia e ha portato all’abbattimento di oltre trentamila suini soltanto nel Pavese.

La notizia è emersa questa mattina all’apertura della commissione Agricoltura, presieduta da Piero Maieli davanti a una ventina di sindaci del Nuorese e dell’Ogliastra oltre ai rappresentati della categoria di suinicoltori. A comunicarla è stato l’assessore alla Sanità, Carlo Doria, che sta seguendo di persona la vicenda.

“Ieri sono stati isolati in Sardegna tre casi di peste suina africana, verosimilmente di tipo 2. Sono in corso tutti gli accertamenti ma ritengo di poter essere cautamente ottimista. È certo, però – ha sottolineato Doria – che la Sardegna ha lavorato con grandi sacrifici per eradicare la peste suina africana e non può permettersi oggi di importarla”.

Anche il direttore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna, Giovanni Filippini, ha confermato la notizia e ha aggiunto: “Si tratta di un piccolissimo allevamento. Il sistema veterinario della Regione è stato molto celere e in sette ore gli accertamenti sono stati conclusi. Domani dovremmo avere la certezza in ordine al genotipo. Questo nuovo focolaio dà certo fastidio, non ne accertavamo dal 2018. Ma non può complicare l’enorme percorso fatto dalle comunità e dalla Regione per l’eradicazione della peste suina africana, con il contributo dell’Ue e del ministero”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it