“Nessuna retromarcia del Governo contro il caro prezzi del settore aereo, il decreto, tanto contestato inutilmente da Ryanair, poteva essere migliorato e cambiato”. Lo sostiene Salvatore Deidda, deputato Fdi e presidente della commissione Trasporti della Camera.

“Come spiegato bene dal sottosegretario Bergamotto, oggi in commissione Trasporti,

Si è irrobustito ulteriormente l’impianto normativo – spiega Deidda – creando le condizioni per un penetrante ed efficace controllo sulle speculazioni che alcune compagnie aeree praticano laddove il mercato è oligopolistico e la domanda cresce repentinamente nel periodo estivo, com’è per le isole, con grande pregiudizio per gli utenti che viaggiano per motivi di salute o di lavoro.

Le linee di intervento sono diverse: sconfiggere lo strapotere dell’algoritmo grazie ai poteri dell’Autorità Garante per la concorrenza; attenzione ai consumatori, togliendo ogni arbitrio e ogni argomento alle critiche strumentalmente avanzate da alcune compagnie aeree low cost; e infine la trasparenza nell’erogazione di sussidi alla compagnie aeree da parte dei gestori aeroportuali.

