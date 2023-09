Un auto si ribalta sulla strada tra Olbia e Partisco. Illeso il conducente ma la strada è rimasta chiusa al traffico per qualche ora.

Verso le ore 2 per cause da accertare un’autovettura si è ribaltata sulla carreggiata. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato l’area. Disagi sulla viabilità fino la rimozione del mezzo. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri.

