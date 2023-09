I palazzi del Consiglio regionale della Sardegna, in via Roma a Cagliari e quello della Regione in viale Trento, questa sera coloreranno di viola le proprie facciate per la Giornata mondiale dell’Alzheimer.

Le istituzioni sarde hanno accolto la richiesta di illuminare il palazzo di viola, il colore del “non ti scordar di me”, per testimoniare la vicinanza delle istituzioni ai pazienti, alle loro famiglie, ai medici e ricercatori che lottano contro questo male.

L’obiettivo dell’iniziativa, dell’Intergruppo parlamentare Alzheimer e Neuroscienze di Camera e Senato , è supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio sanitario e assistenziale.

Una patologia che nel mondo, secondo i dati dell’OMS (Organizzazione Mondiale della sanità), colpisce oltre 55 milioni di persone, è la principale forma di demenza senile ed è la settima causa di morte nel pianeta.

