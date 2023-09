Sulla questione migranti che sta dividendo ancora il Paese è intervenuto anche mons. Giuseppe Baturi, vescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, nell’ambito dei Rencontres Méditerranéennes di Marsiglia, il cui intervento conclusivo sarà tenuto sabato prossimo da Papa Francesco.

“Tentare di sviluppare un approccio coordinato; salvare vite; tenere conto della situazione dei Paesi di origine, perché la vera libertà consiste anche nella libertà di restare”. È questa, per la Chiesa italiana, la via maestra per affrontare il fenomeno migratorio, divenuto ormai un fenomeno strutturale in tutta Europa, non più affrontabile in termini emergenziale.

“La Cei sta portando avanti progetti specifici per contrastare la povertà e il conflitto nei Paesi d’origine delle migrazioni, con finanziamento di appositi processi di sviluppo – ha ricordato il vescovo -: la metà dei fondi è destinata allo sviluppo dell’Africa, poi al Medio Oriente e all’America Latina”.

