L’assessora regionale all’Industria Anita Pili passa a Italia Viva. Una scelta inaspettata, annunciata stamane da Matteo Renzi in conferenza stampa.

“Ringrazio Italia Viva per avermi riaccolta. Avevo aderito al Pd quando era governato da Matteo Renzi per le idee e i principi che era in grado di trasmettere. Cioè, poter fare politica con si cimenta e lavora nel territorio per costruire politiche che restituiscano opportunità ai territori e rispondano ai loro bisogni” ha commentato la Pili.

L’assessora lascia così Sardegna 2020, partito impegnato nella transizione verso il Grande Centro. “Vedo che Italia Viva va nella giusta direzione: il pieno coinvolgimento dei territori e degli amministratori locali, che sono la vera voce delle comunità”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it