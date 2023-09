Si è svolta ieri sera la notte del basket italiano a Milano, con l’assegnazione degli ambiti Lba Awards 2023. Grande protagonista la Dinamo Sassari che si porta a casa tre riconoscimenti.

A Giacomo “Jack” Devecchi è andato uno dei premi alla carriera. “Ringrazio la Lega per questo riconoscimento. Era arrivato il momento di smettere e sono felice per quello che ho vissuto. Ora passo dietro la scrivania con lo stesso entusiasmo di quando ero in campo” ha commentato l’ex capitano.

A Ousmane Diop è andato il premio di Most Improved player. “Spero sia un punto di partenza. C’è ancora tanto da migliorare. Ringrazio le mie due famiglie: quella del Senegal, quella qui, che mi hanno sempre supportato nei momenti più difficili” sono state le sue parole.

Infine la Dinamo Sassari ha ricevuto il premio come Digital Best Project. A ritirare il premio il direttore della comunicazione Paolo Citrini, che ha reso omaggio al lavoro svolto dalla società biancoblu. “Sono una macchina di guerra, hanno fatto un lavoro eccezionale che merita di essere premiato. Ringrazio il presidente che mi ha dato questa opportunità e che vede sempre prima degli altri il futuro. Valentina Sanna da anni svolge un lavoro eccezionale. Il super lavoro che ha fatto Francesco Manconi su Tik Tok. Senza dimenticare la sinergia e la collaborazione con Luigi Peruzzu, Marsilio Balzano, Sofia Devetag, Viola Frongia. Condivido il premio con tutti loro”.

